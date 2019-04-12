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Жителей Нижневартовска приглашают принять участие в создании выставки "Фотохроника Победы"

Жителей Нижневартовска приглашают поучаствовать в 11 выставке "Фотохроника Победы", которая будет работать в выставочном зале Дворца искусств с 18 апреля по 18 мая включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска

Оргкомитет проекта призывает вартовчан поделиться снимками и иными документальными свидетельствами военных и послевоенных лет, а также снимками ветеранов войны и труда, сделанными в наши дни.

Материалы разместят на выставке. Работать выставочный зал со вторника по пятницу будет с 11.00 до 19.00, в субботу с 12.00 до 18.00. Перерыв на обед с 13.30 до 14.30.

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Жителей Нижневартовска приглашают принять участие в создании выставки "Фотохроника Победы"

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Теги: день победы, фотохроника победы, выставка



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