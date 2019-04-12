Носов плохо старается? В Магаданской области резко упала рождаемость

Вице-премьер Татьяна Голикова отчиталась сегодня на расширенном заседании коллегии Минтруда о демографических трендах в регионах России. По ее словам, максимальное снижение рождаемости в 2018 году зафиксировали в Магаданской области, Республике Коми, Смоленской области, Севастополе и Архангельской области, при этом естественный прирост населения отмечен в 21 регионе: наибольший - в Дагестане, Чечне, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и в Москве

Регионами с самой низкой рождаемостью по итогам 2018 года назвали Тамбовскую и Ленинградскую области, сообщает ТАСС.

Высокую рождаемость зафиксировали в республиках Северного Кавказа, Республике Алтай, Туве и Бурятии. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

"Самый низкий показатель рождаемости отмечен в Тамбовской и Ленинградской областях. Самый высокий - в республиках Северо-Кавказского федерального округа, Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Бурятия", - сказала она.

Говоря о смертности, вице-премьер отметила, что самый высокий уровень убыли населения в 2018 году зафиксирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. При этом самый низкий отмечается в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн руб. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин. Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, повышение рождаемости и увеличение числа граждан, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.