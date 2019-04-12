12 Апреля 2019
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В Екатеринбурге уборочную технику перевели на летний режим работы

Более 400 единиц специализированной техники, предназначенной для мелкого ремонта дорог, уборки улиц и объектов транспортной инфраструктуры Екатеринбурга, переведены на летний регламент работы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По информации, опубликованной на официальном портале мэрии уральской столицы, во всех семи районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) состоялась приёмка уборочных машин, механизмов и другого оборудования.

Помимо универсальных комбинированных машин, способных зимой прочищать и подсыпать дороги, а летом прометать и мыть проезжую часть, в каждом ДЭУ есть механические и вакуумные автопылесосы, мини-уборщики для тротуаров и пешеходных зон, машины для ямочного ремонта дорог.

Кроме того, с середины апреля на городских улицах начнут применять мобильные комплексы для мойки различных элементов транспортной инфраструктуры: специалисты, принятые в штат ДЭУ, уже прошли обучение и стажировку по управлению мойками высокого давления. Для каждого района приобретено по два таких комплекса.

мойки высокого давления, уборка улиц(2019)|Фото: екатеринбург.рф

Ранее глава Екатеринбурге Александр Высокинский в ходе плановых объездов районов неоднократно подчёркивал, что в муниципалитете после уборки снега необходимо собрать всю грязь и смыть её остатки с дорог и тротуаров, чтобы в воздух не поднималась пыль. Для этого мэр даже обещал применять специальный шампунь.

Напомним, что до конца апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты, а глава города поставил задачу перед муниципальными службами привести в порядок областную столицу после зимы.

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В Екатеринбурге уборочную технику перевели на летний режим работы

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Теги: уборка улиц, техника, летний режим, Александр Высокинский, месячник чистоты



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