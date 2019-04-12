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Общество Свердловская область

"Начинаем подготовку". Защитникам ДК "Химмаш" в Екатеринбурге согласовали митинг

Власти Екатеринбурга одобрили проведение митинга защитникам ДК "Химмаш". Люди борются за сохранение, реконструкцию и перевод здания из частной собственности в государственную. Акция пройдёт 20 апреля. Об этом Накануне.RU рассказала участница инициативной группы по спасению учреждения культуры Оксана Захватошина.

"Митинг согласован. Начинаем подготовку к нему! Будем проводить его в формате звёздного фестиваль: "В поддержку ДК "Химмаш" под эгидой развития культуры творчества и спорта". Примут участие творческие коллективы, спортивные секции, приглашённые звёзды. В конце пройдёт парад чемпионов", - рассказала женщина.

Планируется, что участие примут более тысячи человек.

Напомним, что администрация Екатеринбурга во главе с Александром Высокинским до сих пор не решила вопрос с ДК "Химмаш", который для реконструкции необходимо перевести из частной собственности в государственную. Власти обещают разобраться до конца апреля. Жители сетуют, что если сроки в очередной раз сорвут, то они выйдут на митинги и пикеты. Собственнику собираются предложить новый участок земли, а тем временем дом культуры может просто-напросто развалиться.

митинг против сноса ДК Химмаш(2018)|Фото: Накануне.RU

Уральцы решили не ждать конца апреля, а провести митинг раньше, ведь первый срок был сорван.

Граждане боятся, что собственник - компания "AVS Group" - снесет учреждение и построит на его месте жилой комплекс с административными помещениями. Неравнодушные екатеринбуржцы уже не раз проводили акции в защиту ДК "Химмаш". Инициативная группа в марте 2018 года принесла в приемную Владимира Путина более 5 тыс. подписей.

В пресс-службе инвестиционной компании "AVS Group" сообщили, что с весны 2018 года между городом, областью и компанией идёт диалог по замене земельного участка под строительство. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина также заверила, что ДК "Химмаш" сносить не будут.

ДК Химмаш, Екатеринбург(2018)|Фото: facebook.com, Андрей Рожков

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"Начинаем подготовку". Защитникам ДК "Химмаш" в Екатеринбурге согласовали митинг

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Теги: ДК Химмаш, дети, Оксана Захватошина, Евгений Куйвашев, AVS Group, Высокинский



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