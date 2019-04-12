12 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Приставы в Перми арестовали долгострой для взыскания многомиллионного долга

Судебные приставы Перми наложили арест на объект незавершенного строительства общей площадью 1718 "квадратов", расположенный по адресу ул. 5-я Каховская, 10б, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Предварительная стоимость арестованного имущества составляет 3 млн руб. После оценки специалиста объект будет реализован путем продажи с публичных торгов, а вырученные деньги пойдут в счет погашения задолженности.

Отметим, что на данный момент общая сумма долга превышает 8,5 млн руб. Долг образовался несколько лет назад, когда семь пермяков решили вложиться в строительство жилья и перечислили деньги 56-летнему уроженцу Сахалинской области, который решил возвести жилой дом в Кировском районе Перми. Застройщик приступил к работе, был залит фундамент, но на этом все работы прекратились

Когда дольщики поняли, что стали заложниками долгостроя они обратились в суд.

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Приставы в Перми арестовали долгострой для взыскания многомиллионного долга

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Теги: дольщики, долгострой, приставы



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