12 Апреля 2019
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Экономика В России

Топилин напомнил о рекордном росте реальных зарплат россиян

В 2018 г. реальная зарплата россиян выросли на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.

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По его словам, это самый высокий темп роста с 2012 г. "Я очень надеюсь, что нам удастся выйти на позитивный тренд роста реальной заработной платы в последующие годы", - приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, что в отличие от реальных зарплат, реальные доходы россиян демонстрируют падение пять лет: в 2018 г. они сократились на 0,2%, в 2017 г. - на 1,2%, в 2016 г. - на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%. В начале 2019 г. доходы жителей страны продолжили падение. Как сообщало Накануне.RU, на этом фоне Росстат принял решение отказаться от публикации ежемесячной статистики доходов и пересмотреть методику подсчета.

Добавим, несмотря на "беспрецедентный" рост реальных зарплат, россияне заявляют о том, что не могут купить себе несколько пар обуви, две трети населения продолжают жить в режиме экономии.

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Топилин напомнил о рекордном росте реальных зарплат россиян

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Теги: Максим Топилин, рост зарплат, доходы,



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