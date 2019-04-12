Это вам не ракеты запускать! Роскосмос выступит партнером юбилейного фестиваля "Нашествие"

Роскосмос решил выступить партнером 20-ого фестиваля "Нашествие" - гости концерта увидят запуск ракеты и выставку. Фестиваль пройдёт с 19 по 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Ожидается, что на трех площадках выступят более 100 коллективов и артистов - 25/17, Anacondaz, Casual, F.P.G, Louna, Lumen, STIGMATA, The HATTERS, Аквариум, Алиса, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Громыка, Гудтаймс, Дельфин, ДДТ, Казускома, кис-кис, Кирпичи, Мумий Тролль, Мураками, Нейромонах Феофан, Нервы, Ночные Снайперы, Операция Пластилин, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин, Тролль Гнёт Ель.

Роскосмос на этом празднике жизни покажет уникальные артефакты, макеты аппаратов и Лунохода. Гости фестиваля смогут пройти экспресс-диагностику на право подать заявку в отряд космонавтов Роскосмоса, осуществить виртуальный космический полет над Землей, посмотреть на звезды в обсерватории и стать участником уникального флешмоба "Космический смайл".

Кроме того, 20 июля участники фестиваля смогут в прямом эфире посмотреть запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" к Международной космической станции, который будет транслироваться на экранах Главной сцены.

Отметим, что несколько лет партнером фестиваля становилось Министерство обороны, что вызвалоскандал на прошлом "Нашествии". Четыре рок-группы - "Порнофильмы", "Йорш", "Элизиум" и "Пошлая Молли" - отказались участвовать в концерте. Как заявили музыканты в своих официальных группах во "ВКонтакте", они против "пропаганды милитаризма". Позже уральская певица Монеточка сообщила, что отменила свой концерт на рок-фестивале. Причину она не назвала, но пожелала всем "мира". Музыканты поддержали политику группы "Машина времени". В 2015 году лидер группы Андрей Макаревич попросил убрать название коллектива с афиш фестиваля "Нашествие", объяснив это нежеланием "петь на фоне танков". Организаторы фестиваля в ответ заявили, что "никто на фоне танков выступать не будет", да и в целом заявление Макаревича не соответствует действительности.