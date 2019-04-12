На Южном Урале 7-летний мальчик, играя в заброшенном здании, сломал себе ноги и разорвал печень

В поселке Локомотивный в Карталинском районе 7-летний мальчик с друзьями играл на территории заброшенного здания госпиталя в бывшей воинской части.

Ребенок упал со здания, сломав себе ноги и разорвав печень, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас устанавливаются должностные лица, в чьи обязанности входит организация режима охраны объекта. В рамках проверки будет дана уголовно-правовая оценка их действиям.