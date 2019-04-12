12 Апреля 2019
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"Роскосмос" переименовал санируемый банк, в котором держит деньги. В "Роскосмос"

Роскосмос переименует "Фондсервисбанк" - решение принято в рамках реорганизации финансовой структуры. Новое название - "Роскосмосбанк". Соответствующий документ подписал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, говорится в сообщении госкорпорации. Он же назначен председателем Совета директоров.

Основной задачей банка будет контроль за всей контрактно-договорной работой ракетно-космической отрасли.

АО "Фондсервисбанк" зарегистрировано Центробанком в 1994 году.

Согласно информации на сайте банка, организация специализируется на обслуживании ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Деятельность Банка осуществляется при финансовой поддержке и контроле государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", Госкорпорации "Роскосмос".

Госкорпорация "Роскосмос" разместила в Банке субординированный депозит в размере 27 миллиардов рублей сроком до 2029 года., говорится на сайте банка. Эти средства размещены в процессе санации банка.

По данным Allbanks, в феврале 2015 года ЦБ РФ ввел в "Фондсервисбанк" временную администрацию, функции которой были переданы АСВ. Решение было принято в результате текущего надзора ЦБ РФ, который выявил факты существенного завышения стоимости активов кредитного учреждения. В апреле того же года Банком России было принято решение о списании уставного капитала "Фондсервисбанка" до одного рубля и проведении последующей докапитализации в пользу инвестора, которым стал опорный банк ГК "Ростех" (100% владеет "Рособоронэкспорт") — АО "АКБ "Новикомбанк".

Для санации "Фондсервисбанка" планировалось выделение порядка 66 млрд рублей, которые банк должен был получить от АСВ и одного из своих крупнейших клиентов — ГК "Роскосмос". На счетах АО "Фондсервисбанк" находилось порядка 47 млрд рублей, принадлежавших "Роскосмосу". Из этих средств 27 млрд рублей планировалось конвертировать в десятилетний субординированный депозит под 1% годовых. Вторую часть суммы выделяло АСВ в размере 39 млрд рублей. Впоследствии предполагалось присоединение санируемого банка к АО "АКБ "Новикомбанк".

В 2017 году в план финансового оздоровления "Фондсервисбанка" были внесены изменения, предусматривающие увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств госкорпорации "Роскосмос", в результате чего контроль единственного акционера АКБ "Новикомбанк" должен быть утерян. В мае 2018 года Центробанк утвердил новый план оздоровления "Фондсервисбанка" с привлечением к санации в качестве инвестора ГК "Роскосмос". Утвержденный план предусматривает увеличение уставного капитала "Фондсервисбанка" за счет средств инвестора и дальнейшее развитие банка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей ГК "Роскосмос" и организаций госкорпорации в банковском обслуживании.

Филиалы Банка расположены в городах Мирный (космодром Плесецк), Новочеркасск, Байконур (республика Казахстан). Также работают дополнительные офисы Банка в городах Фрязино и Краснознаменск Московской области.

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"Роскосмос" переименовал санируемый банк, в котором держит деньги. В "Роскосмос"

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Теги: банк, роскосмос, центробанк, санация



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