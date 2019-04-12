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Футболисты "Урала" проведут уроки физкультуры в екатеринбургских школах

Футболисты "Урала" проведут уроки физкультуры в школах Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, принять участие в акции может любая средняя школа города. Для этого нужно снять короткий видеоролик с ответом на простой вопрос: "Почему футбольный клуб "Урал" должен приехать именно в вашу школу?".

Видео следует отправить до 19 апреля на электронный адрес dva@fc-ural.ru c указанием ФИО и номера телефона для связи. Заявки должны быть поданы учителями, представителями администраций заведений или представителями родительского комитета.

После этого в "Урале" выберут лучшие заявки от школ, в которых футболисты проведут уроки физкультуры. В клубе уточнили, что они состоятся до конца этого учебного года.

Напомним, недавно "Урал" одержал волевую победу над красноярским "Енисеем", забив три гола за 14 минут.

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Футболисты "Урала" проведут уроки физкультуры в екатеринбургских школах

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Теги: Урал, школы, акция, Екатеринбург



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