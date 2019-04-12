Вандалы сожгли "Лося" в Затюменском экопарке

В Тюмени неизвестные устроили пожар в экопарке "Затюменский". В результате сгорел арт-объект "Лось".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС, пожарным удалось не допустить распространения огня на лесной массив. Причиной стал поджог - рядом со скульптурой была обнаружена бутылка с зажигательной смесью.

В администрации экопарка напомнили, что скульптура - подарок тюменцам от компании-производителя. "В данный момент ее представитель написал заявление в правоохранительные органы, которые и ведут расследование", - сообщили там.