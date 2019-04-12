Губернатора Прикамья удивило отсутствие вопросов от дольщиков Первого пермского микрорайона

Большая часть вопросов, поступивших губернатору Пермского края Максиму Решетникову во время шестого прямого эфира в Instagram касалась достройки проблемных объектов. Общение с жителями края глава региона начал как раз с вопросов по долгостроям и проблемным объектам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор кратко пояснил ситуацию по шести жилым комплексам и домам.

"С удивлением обнаружил, что среди вопросов нет Первого Пермского микрорайона, того жилого комплекса, с которого началась разработка законодательства, работа по региональному механизму достройки проблемных объектов. По жилому комплексу сформирован график достройки, с жителями ведет работу ПАИЖК. Идет проектирование, предполагается, что к июню закончится экспертиза смет, и, если ЖСК с ПАИЖК оперативно решат вопросы, то до конца лета будет возможность выйти на достройку объекта. Я считаю, это будет знаковый шаг в решении вопросов обманутых дольщиков", - заявил губернатор.

Он также отметил, что не всегда получается достроить объекты с помощью регионального механизма быстро, возникают трудности. Так, например, дом по адресу ул. Макарова, 23 в Перми в список проблемных объектов не входит. Строительство ведется, правда, крайне слабыми темпами. Максим Решетников отметил, что в этой ситуации дольщикам нужно выбирать как поступить: уходить в банкротство, переводить объект на ЖСК и достраивать при поддержке края, или вместе с краевыми властями продолжать оказывать давление на застройщика, чтобы он достроил дом.

С 2017 по 2018 год в Прикамье в эксплуатацию было введено девять проблемных домов. На сегодняшний день в список проблемных входят еще 13 объектов.

Также Максим Решетников рассказал о строительстве пермского зоопарка. По его словам, в настоящий момент к вводу готовятся четыре объекта, однако, о готовности зоопарка говорить пока преждевременно. Необходимо создать имитацию среды, в которой будут жить животные. Переедут в новый зоопарк, скорее всего, весной 2020 года.

"Заказан проект по тематическому оформлению, делают испанцы. Рабочие чертежи уже есть. Как только сдаются объекты, к работам приступит команда дизайнеров", – сообщил губернатор. Также он добавил, что к работам планируется привлечь студентов из Академии ваяния и зодчества.

Отдельно губернатор остановился и на вопросах строительства нового Театра оперы и балета. После визита в Пермь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, проект пермского театра досрочно включен в программу поддержки правительства РФ на 2020-2022 годы. Также поддержку регион получит при строительстве новой инфекционной больницы в Перми.

Отвечая на вопрос о регулировании рынка НТО Максим Решетников отметил, что поддерживает город в стремлении навести порядок, однако раскритиковал чиновников за нехватку диалога с жителями. По его словам, сотрудники администрации не объясняют жителям, что значит размещение НТО на территории домов и придомовой территории.

"Не объясняют жителям, где они будут покупать продукты в том случае, если магазин, где они привыкли это покупать, переедет. Не объясняют предпринимателям, какие возможности есть по приобретению участков, мест для размещения на аукционах, так и о возможностях, которые есть в стационарных объектах торговли", – отметил губернатор и еще раз обратил внимание главы города Перми Дмитрия Самойлова на эту недоработку.

Запись прямого эфира доступна в Instagram в сервисе IGTV. Запись посмотрели уже более 1200 раз. В прямом эфире за конференцией наблюдала тысяча человек. За час глава региона ответил почти на 50 вопросов. Напомним, первая прямая линия с губернатором состоялась в октябре. Одним из наиболее популярных вопросов также как и в этот раз стала поддержка обманутых дольщиков в регионе.