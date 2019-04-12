12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Тимошенко заявила о "разрушении статуса" президента Украины

Лидер "Баткивщины" Юлия Тимошенко заявила, что статус должности президента Украины разрушен. Так она прокомментировала вчерашнюю перепалку на телеканале "1+1" кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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"Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства", - написала она в Facebook.

Ранее Тимошенко заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов.

На Украине же комментируют "телефонные дебаты" Порошенко и Зеленского, в которых оба кандидата перебивали друг друга, вызывая на дебаты.

Блогер Екатерина Золотарева отметила, что Зеленский в первый раз не сдержался и сорвался. Порошенко же приехал на эфир, зная, что Зеленского нет в Киеве, хотя соврал, что он не знает. А позже и сам не сдержался, "откровенно нервничал, хамил, тыкал, явно не сумев совладать с собой и эмоциями".

Журналист Денис Иванеско написал, что настойчивость Порошенко "могла бы вызвать уважение, если бы он боролся не за личную власть".

"ПП очень решительно гоняется за Зе, чтоб провести с ним дебаты", - сыронизировал Иванеско.Депутат Рады Мустафа Найем написал, что Порошенко самовольно пришел в эфир частного телеканала, с которым он якобы судится и обещает закрыть. В свою очередь, канал "1+1" обещает подать в суд на Порошенко за то, что он "позорно ворвался в эфир без приглашения", пользуясь статусом президента.

При этом между Порошенко и Зеленским как не было, так и до сих пор нет никакой содержательной дискуссии. А украинские пользователи одинаково резко критикуют обоих кандидатов.

Что касается Тимошенко, то она еще в прошло году заявила, что Украина должна стать парламентской республики канцлерского типа. А ее нынешнее заявление можно рассматривать сквозь призму предстоящих осенью парламентских выборов.

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Тимошенко заявила о "разрушении статуса" президента Украины

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко



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