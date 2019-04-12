Кокорин готов дать совет оскандалившемуся Гулиеву

Находящийся под следствием форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал инцидент с участием полузащитника московского "Спартака" Аяза Гулиева.

Напомним, Гулиев стал участником дорожного конфликта с избиением пешехода. За это московский клуб оштрафовал игрока на 5 млн рублей и сослал его в "дубль".

Сегодня перед очередным заседанием суда Кокорина спросили, что бы он мог посоветовать Гулиеву.

"Мы весь день тут провели, что можем посоветовать? Нужно посмотреть [видео], чтобы посоветовать... С удовольствием бы посмотрели", - приводит слова футболиста "Зенита" издание "Чемпионат".

Напомним, Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проходят по делу об избиении двух человек в Москве. Ранее стало известно, что в день драки они потратили в клубе и кафе около 400 тыс. рублей.