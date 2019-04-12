В Чайковском из-за аварии на канализационном коллекторе отключают горячую воду

В Чайковском из-за ремонта на участке канализационного коллектора в микрорайоне Завьялово с сегодняшнего дня отключают централизованное горячее водоснабжение в микрорайонах "Завокзальный" и "Заря-1" сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Напомним, 10 апреля над канализационным коллектором образовался провал. Это и стало причиной аварии. В тот же день "Водоканал" незамедлительно начал ремонтные работы, которые продолжаются по сей день. Временно снижено давление при подаче воды в микрорайоне "Заря-1", "Завокзальный" и "Завьяловский" по улице 40 лет Октября. Возможно снижение напора воды на пос. Прикамский и промзоне "Сутузово".

Пока ведется ремонт запрещено движение автомобилей на участке автодороги по ул. 40 Лет Октября в границах от пересечения с ул. Завьялова до пересечения с ул. Меридианная. Как сообщают местные власти, "Водоканалу" необходимо заменить полтора километра асбестоцементной канализационной трубы на пластиковую. Завершить работы планируют к первой половине мая.