Ямалец сел в тюрьму за неприличный жест в адрес полицейского

Житель Красноселькупа проведет два года в колонии общего режима из-за оскорбления полицейского.

Будучи пьяным, ранее судимый 44-летний мужчина начал оскорблять полицейского в больнице, куда его доставили для медосвидетельствования, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Мужчина показывал представителю полиции неприличные жесты и нецензурно ругался.

Этого было достаточно для реального срока по статье "публичное оскорбление представителя власти".