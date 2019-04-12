12 Апреля 2019
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Общество Москва

В Москве собираются снести здание чаеразвесочной фабрики Вогау под программу реновации

В Москве собираются снести здание чаеразвесочной фабрики Вогау конца XIX– начала XX века. Об этом Накануне.RU сообщила депутат муниципального округа Лефортово, инспектор Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Андреева.
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Здание расположено по адресу Золоторожский Вал, 11, строение 60. Также собираются снести строения 79, 77, 24, 49, 76, 78. Данные об этом содержатся в соответствующем тендере на снос объектов капитального строительства, опубликованном на сайте госзакупок. Конкурс на снос зданий объявил Московский фонд реновации. Максимальная цена контракта составляет 1, 38 млрд руб.

В техзадании к тендеру указано, что участок сносимых строений площадью 8 га "расположен в условиях сложившейся опорной жилой застройки района Лефортово". Снос также будет осуществляться за счет средств фонда реновации.

"Недавно выяснилось, что в рамках ковровой зачистки территории для этой стройки хотят снести великолепнейшее здание конца XIX– начала XX века, одно из самых выдающихся и самых роскошных образцов краснокирпичной архитектуры Москвы – чаеразвесочную фабрику Вогау. И знаете, что самое омерзительное? Великолепнейший дореволюционный дом хотят снести даже не для того, чтобы на его месте что-то построить… Прекраснейшее старинное здание, практически дворец, хотят снести просто так", - прокомментировала ситуацию Андреева.

чаеразвесочная фабрика Вогау, снос, реновация(2019)|Фото: депутат Александра Андреева

чаеразвесочная фабрика Вогау, снос, реновация(2019)|Фото: депутат Александра Андреева

Она также сообщила, что застройку на этой территории проводить нельзя, поскольку "здание стоит прямо на обочине третьего транспортного кольца, в санитарной зоне магистральной трассы".

Здание чаеразвесочной фабрики было построено торговым домом "Вогау и Ко" в конце XIX – начале XX века выходцами из Германии для оптовой и розничной чайной торговли России. В эксплуатацию объект принят в 1907 году.

"Здание строилось как промышленное, при этом оно фантастически роскошно. Это практически дворец. Это очень редкий образец краснокирпичной архитектуры конца XIX – начала XX века", - рассказала муниципальный депутат. Как она добавила, каждый фасад здания имеет собственные уникальные черты.

чаеразвесочная фабрика Вогау, снос, реновация(2019)|Фото: депутат Александра Андреева

В советское время здание фабрики вошло в состав завода "Серп и молот", в нем работала центральная заводская лаборатория – одна из крупнейших в Союзе.

На территории бывшей фабрики также размещен мемориал сотрудникам завода, погибшим во время Великой Отечественной Войны - "Металлурги своим погибшим товарищам". Его, согласно техническому заданию, городские власти собираются сохранить.

Редакция Накануне.RU направила официальный запрос в фонд реновации с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее власти Москвы вынесли на публичные слушания проекты планировок территорий шести микрорайонов, в которых пройдет реновация. Согласно документации, ожидается прирост жилых площадей втрое в Северном Тушино, Солнцево, Метрогородке, Очаково-Матвеевском, Митино и Ивановском.

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В Москве собираются снести здание чаеразвесочной фабрики Вогау под программу реновации

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Теги: чаеразвесочная фабрика Вогау, снос, реновация, фонд реновации, Москва



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