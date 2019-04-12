12 Апреля 2019
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На Урале сохраняется высокая смертность от онкологии

Смертность от злокачественных образований в регионах УрФО остаётся стабильно высокой. Рост заболеваемости, в том числе у детей и подростков, отмечен в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. Об этом на совещании в Челябинске сообщил уральский полпред Николай Цуканов, передает корреспондент Накануне.RU

Открывая совещание он отметил, что в уральских регионах многое делается для улучшения ситуации: работают ПЭТ-центры, применяются уникальные технологии. Развитие ядерной медицины даст регионам новые возможности. 

"Применение ядерных технологий в медицине открывает новые возможности для ранней диагностики. Подобные проекты имеют высокую социальную и экономическую значимость, дают толчок для развития инновационных технологий и привлекают новые инвестиции", - подчеркнул он.  

И если всем субъектам УрФО удалось достигнуть целевых значений по снижению смертности от болезней системы кровообращения, туберкулёза, младенческой смертности, то показатель смертности от злокачественных образований остаётся стабильно высоким. 

"Особенно очевидны цифры в Курганской области - 251 случай на 100 тыс. населения, в Челябинской 238 случаев на 100 тысяч населения, в Свердловской – 225 случаев. Это значительно превышает общероссийский уровень – 196 случаев", - озвучил данные Цуканов. 

Так, рост заболеваемости злокачественными новообразованиями за последние годы составил 3% в Свердловской области и ЯНАО, до 10% в Тюменской и Челябинской областях. Регистрируется рост заболеваемости у детей до 14 лет в Свердловской, Тюменской и Челябинских областях, у подростков в Тюменской, Курганских областях и ЯНАО. 

"Вовремя выявленное заболевание это сохранение человеческой жизни", - подчеркнул он. 

Однако на ранних стадиях заболевание выявляется только в 54% случаев в Курганской области или в 55% в Свердловской области. Лучший показатель в Тюменской области – почти 58%. 

"В связи с этим в регионах должны быть приняты меры по совершенствованию амбулаторной онкологической службы. Необходимо предусмотреть организацию проведения скрининга в рамках диспансеризации", - обозначил полпред. 

Цуканов обратил внимание, что зачастую пациенты не могут месяцами попасть к нужному специалисту и подолгу ждут проведения необходимых исследований, а также отметил дефицит квалифицированных кадров.  

"В амбулаторном звене обеспеченность специалистами не более 60-70%. Это снижает доступность специализированной помощи населению", - добавил он. 
Цуканов призвал участников совещания отказаться от длинных докладов, поскольку результаты всем известны, а больше говорить о проблемах и их решении.

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На Урале сохраняется высокая смертность от онкологии

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Теги: онкология, смертность



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