СКР хочет ареста бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко

Следственный комитет России ходатайствует о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Гриценко, напомним, обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в РФ. Ранее экс-министр был объявлен в международный розыск.

Как отметила Светлана Петренко, причастность Анатолия Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств. Речь идет о заключениях судебных экспертиз, результатах оперативно-розыскной деятельности и других материалах.

Ранее стало известно, что СКР возбудил против Гриценко второе уголовное дело, оба соединены в одно производство. Бывшему украинскому министру заочно предъявлено обвинение.