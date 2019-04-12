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Происшествия В России Украина

СКР хочет ареста бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко

Следственный комитет России ходатайствует о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Гриценко, напомним, обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в РФ. Ранее экс-министр был объявлен в международный розыск.

Как отметила Светлана Петренко, причастность Анатолия Гриценко к совершению преступления подтверждается совокупностью собранных доказательств. Речь идет о заключениях судебных экспертиз, результатах оперативно-розыскной деятельности и других материалах.

Ранее стало известно, что СКР возбудил против Гриценко второе уголовное дело, оба соединены в одно производство. Бывшему украинскому министру заочно предъявлено обвинение.

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СКР хочет ареста бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко

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Теги: Гриценко, дело, арест, СКР



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