12 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Спикер Рады назвал Зеленского "модернизированной версией Януковича"

Глава Верховной рады Андрей Парубий считает кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского таким же опасным, как и Виктор Янукович. Об этом он сказал на 12-м форуме по безопасности в Киеве.
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Парубий считает, что Зеленский готовит "реванш", как когда-то якобы готовил Янукович, закрепив внеблоковый статус Украины, заключив соглашения о пребывании ЧФ РФ в Крыму и т.п.

Он также раскритиковал Зеленского за то, что тот пытается подать себя как представителя нового поколения, а сам является просто "модернизированной версией Януковича".

"Оказывается, в НАТО нам надо через референдум. Оказывается, язык, культуру и территорию надо вынести за скобки", – возмущается Парубий.

Спиер Рады открыто поддерживает действующего президента Петра Порошенко. Но интересно, что позиции Зеленского и Порошенко практически совпадают. Так, вчера Порошенко заявил, заочно отвечая Зеленскому, что "референдум [по НАТО] и так будет". А перед первым туром выборов Зеленский заявил, что "никаких уступок в вопросах независимости, суверенности и территориальной целостности быть не может", что полностью повторяет слова Порошенко. Что касается готовности "рассматривать культурно-языковые особенности регионов", то об этом же говорит Порошенко.

В комментариях некоторые украинские пользователи пишут, что Порошенко сам давно является модернизированной версией Януковича.

По последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%.

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Спикер Рады назвал Зеленского "модернизированной версией Януковича"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский



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