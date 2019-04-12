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Геннадий Онищенко потребовал возбудить уголовные дела из-за "выливания вакцин в раковины"

Необходимо возбудить уголовные дела по факту выброса невостребованных вакцин в раковины, либо подать в суд на распространителя такой информации, считает главный санитарный врач России, депутаты Госдумы Геннадий Онищенко. На днях о подобных случаях, якобы ставших привычным делом для поликлиник страны, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук Павел Воробьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Геннадий Онищенко назвал рассказы о выбросах вакцин в раковины баснями и предложил потребовать у Павла Воробьева перечислить больницы, в которых происходило подобные случаи.

"Надо открыть уголовные дела. А если не скажет, [где происходило подобное], надо подать на него в суд за дискредитацию огромной работы в стране – инициаторе вакцинации, которая свои принципы не потеряла", - заявил Геннадий Онищенко на заседании круглого стола, посвященного отказам от прививок, в Госдуме.

Напомним, на днях Павел Воробьев сообщил о том, что 80% вакцин сегодня сливаются в раковины. Об этом председателю Московского городского научного общества терапевтов якобы рассказывали медсестры. Поликлиники не справляются с выполнением плана по охвату прививками, и им приходится прибегать к таким мерам.

"План нельзя выполнить, невозможно заставить такое количество людей прививаться", – пояснил Воробьев.

Напомним, Минздрав готовит пакет законопроектов, устанавливающих ответственность для "антипрививочников". Движение пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок.

(2018)|Фото: Госдума РФ

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Геннадий Онищенко потребовал возбудить уголовные дела из-за "выливания вакцин в раковины"

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Теги: прививка, вакцина, антипрививочники, минздрав, законопроект, врач, эпидемия, корь



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