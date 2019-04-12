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В Екатеринбурге проверяют качество отремонтированных дорог: инспектируют, как потратили 1,6 миллиарда рублей

До конца апреля в Екатеринбурге проверят качество всех дорог, капитально отремонтированных в 2018 году. Ранее такую задачу перед городскими службами поставил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.
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Как сообщили Накануне.RU в администрации областной столиц, сегодня центральные улицы проинспектировала комиссия, в которую вошли заместитель председателя комитета благоустройства горадминистрации Виктор Юровицкий и представители регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Серьезных замечаний нет, - отметил координатор проекта ОНФ "Карта убитых дорог" Артём Ланцев. - Надо рассчитывать, что подрядчики учтут те предложения, которые мы озвучили. По опыту прошлого года – все дефекты, которые мы выявляем, устраняются в течение двух недель. Надеюсь, что в этом году дефектов будет как можно меньше".

Александр Якоб, осмотр улиц, площадь 1905 года, памятник Ленину, администрация(2018)|Фото: Накануне.RU

До майских праздников комиссия должна посетить 44 объекта - все, которые ремонтировались в 2018 году. Тогда подрядчики за 1,6 млрд руб., выделенных из городского бюджета, отремонтировали 41 участок дорог общей площадью более 900 тыс. кв. метров, обновили дорожное полотно и тротуары, заменили и поправили бортовой камень, восстановили трамвайные переезды, понизили уровень тротуаров для маломобильных граждан.

"Подрядчик даёт гарантию на объекты на четыре года, - напомнил Юровицкий. - Каждую весну специальная комиссия оценивает состояние гарантийных дорог и при необходимости составляет дефектные ведомости с указанием сроков устранения выявленных недостатков".

Напомним, что с 1 по 30 апреля в Екатеринбурге проходит месячник чистоты - генеральная уборка города перед летним сезоном.

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В Екатеринбурге проверяют качество отремонтированных дорог: инспектируют, как потратили 1,6 миллиарда рублей

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Теги: дороги, качество, Екатеринбург



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