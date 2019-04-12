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Суд отказался от залога в миллиард за арестованного экс-министра Абызова

Московский суд отказался от залога в один миллиард рублей за бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд руб. в составе ОПГ.
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Напомним, сегодня столичный горсуд разбирал жалобу защиты Абызова на заключение экс-чиновника под стражу. Решение было: оставить постановление об аресте в силе, жалобу адвоката без удовлетворения. Защита просила выпустить подзащитного под домашний арест или под залог.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

"С учетом того, что наступает летний сезон... Возможно, будет достаточно жарко. Если вы сможете, то было бы предпочтительнее, чтобы он в летний период времени все-таки находился на даче в Барвихе, а не в московской квартире. Но это на ваше усмотрение", - обратился тогда один из защитников к суду. Суд отказал.

Не помогли бывшему высокопоставленному лицу и наличие ряда личных поручительств, представленных суду. За него в частности поручились Александр Волошин, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова, Роман Троценко, актрисы Чулпан Хаматова и Ксения Раппопорт, которые сталкивались с Абызовым по линии возглавляемых ими фондов, правозащитница Анна Федермессер. В заседании принимал участие и экс-глава "Роснано" Леонид Меламед, который также выступил поручителем.

Свое слово в поддержку Абызова тогда замолвил и Анатолий Чубайс, который указал, что "при непосредственном участии Абызова в работе РАО ЕЭС коренным образом изменилась эта отрасль электроэнергетики".

Однако суд арестовал экс-министра до 25 мая.

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Суд отказался от залога в миллиард за арестованного экс-министра Абызова

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Теги: абызов, залог, миллиард



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