В Югре вахтовика из Омска обвиняют в убийстве

Следователи Пыть-Яха возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего вахтовика из Омска. Его обвиняют в убийстве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Югре.

По версии следствия, в ночь на 9 апреля обвиняемый вместе с потерпевшим выпивал в жилом вагончике, расположенном на территории одного из предприятий Пыть-Яха. Во время совместного застолья мужчины повздорили, и обвиняемый избил потерпевшего до потери сознания, после чего изувечил часть его лица.

От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Обвиняемый задержан. Ведутся следственные действия. Сегодня суд рассмотрит ходатайство о заключении подозреваемого вахтовика под стражу.