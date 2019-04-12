Топ-менеджер Сургутской ГРЭС-2 задержан за получение взятки

Заместитель генерального директора Сургутской ГРЭС-2 (филиал "Юнипро") стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Менеджер получил взятку в размере 350 тыс. руб. за выигрыш в конкурсной процедуре, передает корреспондент Накануне.RU.

Задержание произвели сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по ХМАО – Югре при силовой поддержке Росгвардии в Сургуте, сообщили в управлении МВД по Югре. 350 тыс. руб. заместитель гендиректора получил от руководителя одной из коммерческих компаний за выигрыш в конкурсной процедуре по выбору поставщика на вырубку кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления. В сумму вошел как сам контракт, так и подписание акта выполненных работ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 204 УК РФ, добавили у региональном управлении СКР. Санкция - штраф в размере от 1 до 3 млн руб. либо лишение свободы на 5-9 лерт с штрафов в размере сорокократной суммы подкупа. Кроме того, ТОП-менеджера могут лишить права занимать определенные должности.