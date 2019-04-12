12 Апреля 2019
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Мэрия Екатеринбурга решила заменить забор из каслинского литья на пластиковый, чтобы его не украли

Администрация Екатеринбурга решила заменить ограду из каслинского литья на пластиковую, чтобы элементы забор больше не похищали. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Неизвестные по ночам ломают забор вокруг скверика на Шейнкмана, 19. Ситуация немыслимая: центр города, в нескольких кварталах от полицейского главка, а правоохранители не замечают злоумышленников. Второй запрос адресован в мэрию: важно отреставрировать утерянные фрагменты. Ведь облик города формируется из деталей", - пишет депутат.

сломанный забор, сквер, Шейнкмана, 19(2019)|Фото: Андрей Альшевских

В мэрии пояснили, что в администрацию Верх-Исетского района поступают обращения по вопросу хищения неизвестными лицами металлических элементов ограждения на Шейнкмана, 19.

сломанный забор, сквер, Шейнкмана, 19(2019)|Фото: Андрей Альшевских

"Сейчас проводятся работы по подготовке конкурсной документации на выполнение работ по благоустройству данной зеленой зоны, в том числе и по восстановлению ограждений на бетонном основании с использованием антивандальных (пластиковых) ограждений", - заявили в муниципалитете.

сломанный забор, сквер, Шейнкмана, 19(2019)|Фото: Андрей Альшевских

В мэрии также добавили, что направили обращение в управление МВД России по Екатеринбургу, чтобы провести проверку и привлечь нарушителей к ответственности.

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Мэрия Екатеринбурга решила заменить забор из каслинского литья на пластиковый, чтобы его не украли

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Теги: екатеринбург, забор, из каслинское литье, альшевскиъ, администрация



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