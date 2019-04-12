Внимание, розыск! В Кургане правоохранители ищут неустановленного мужчину

Следователи Курганской области, расследуя уголовное дело, разыскивают неизвестного мужчину.

По приметам, его рост около 165 см, телосложение худощавое, лицо вытянутое овальное с щетиной, лоб средний, брови средние, нос прямой с небольшой горбинкой, возможно мужчина не русской национальности, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На вид мужчине около 23-25 лет, ходит в черной куртке и синих джинсах.

Кто знает этого гражданина, просят позвонить по телефону в Кургане 43-97-86. Следователи отметили, что конфиденциальность звонившему гарантирована.