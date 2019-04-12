Одно из уголовных дел о пожаре в "Зимней вишне" направлено в суд

Одно из уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее данным, обвиняемыми по делу проходят несколько человек: это гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании - инженер противопожарной системы, а по образованию повар Александр Никитин.

Также в числе фигурантов - работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Надежда Судденок

Как уточнила Петренко, Богдановой, Соболеву и Судденок вменяется часть 3 статьи 238, часть 3 статьи 219 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Полозиненко и Никитин обвиняются по части 3 статьи 219 УК РФ; Антюшин - по части 3 статьи 238 УК РФ; Генин - по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Сергей Антюшин

Всего уголовное дело составило более 280 томов. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно объявленный в розыск фигурант дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" был задержан в Польше.