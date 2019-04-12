12 Апреля 2019
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Российские туроператоры назвали самые популярные "космические" направления

Российские туроператоры составили список самых популярных "космических" направлений в стране.
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По данным аналитиков из агентства АТОР, наиболее интересными, по мнению операторов, являются Музей космонавтики и павильон "Космос" на ВДНХ - их посещают школьные группы, взрослые и иностранцы.

Вторым по популярности среди туристов оказался Центр подготовки космонавтов в Звездном городке: чтобы попасть на этот объект, билеты стоит бронировать за три-четыре месяца.

Не менее востребованным стал Центр РКК "Энергия" в Королеве - поездку в него стоит планировать за два месяца.

В свою очередь, наименьшим спросом пользуются туры на космодром Байконур: стоимость нескольких дней пребывания на нем обойдется в 50-65 тысяч рублей, а есть однодневные поездки за 12 тысяч. В основном эта достопримечательность популярна среди иностранцев, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее ученые представили первое изображение черной дыры. Оно стало результатом проекта "Телескоп горизонта событий", объединившего восемь радиотелескопов по всему миру, в том числе в США, Мексике, Чили, Испании и Франции.

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Российские туроператоры назвали самые популярные "космические" направления

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Теги: космос, направления, туризм



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