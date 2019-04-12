В Перми заблокировали доступ к сайту с инструкцией по изготовлению атомной бомбы в домашних условиях

Прокуратура Индустриального района через суд добилась блокировки интернет-ресурса, на котором был поэтапно расписан процесс изготовления взрывного устройства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В частности, на этом сайте была размещена инструкция, "Как сделать атомную бомбу у себя дома", в которой описан способ изготовления взрывного устройства с указанием материалов и процесса сборки.

"Поскольку беспрепятственный доступ к вышеуказанному сайту в сети интернет способствует нарушению законодательства о противодействии экстремистской деятельности и способствует совершению административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний, прокурор Индустриального района Перми обратился в суд с требованием о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке указанного ресурса", - пояснили в надзорном ведомстве.

Суд иск прокурора удовлетворил.