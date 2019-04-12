Зауральские следователи по костным останкам восстановили изображение лица погибшего мужчины

В начале августа прошлого года в лесу возле села Коровье в Мишкинском районе найдены костные останки человека, по данному факту следователи возбудили уголовное дело.

Останки принадлежали мужчине, смерть которого была насильственной, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следователи провели реконструкцию лица по черепу обнаруженного потерпевшего.

"Убедительная просьба ко всем гражданам, которые опознали потерпевшего по данному реконструированному изображению или по перечисленным приметам, звонить по телефонам 8 (35249) 2-51-35, либо по телефону дежурной части местного отдела полиции: 8 (35249) 2-10-84", - добавили в СК.