В Нижнем Тагиле вырубят более пяти тысяч деревьев ради мусоросортировочного завода

В Нижнем Тагиле для строительства мусоросортировочного завода вырубят более пяти тысяч деревьев. Данное постановление подписал глава города Владислав Пинаев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Администрация выдала разрешение АО "Облкоммунэнерго" на проведение работ по сносу деревьев на территории Нижнего Тагила.

"В связи с подготовкой площадок для строительства в рамках концессионного соглашения в отношении объектов, на которых осуществляются обработка, накопление и захоронение твердых коммунальных отходов на территории города постановляю выдать "Облкоммунэнерго" разрешение на проведение работ по сносу деревьев различных пород в количестве 5 387 штук на участках площадью 8,25", - сообщается в документе.

Отмечается, что в дальнейшем будут произведены компенсационные посадки саженцев деревьев и кустарников.