Дополнительные доходы свердловского бюджета направят на реализацию нацпроектов и поручения Куйвашева

Дополнительные доходы бюджета Свердловской области направят на реализацию национальных проектов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

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Как пояснила заместитель губернатора - министр финансов Галина Кулаченко (на фото), прогноз по доходам областного бюджета предлагается увеличить на 4,5 млрд руб., объем доходов региона составит 254,2 млрд.

За счет собственных средств и целевых межбюджетных поступлений планируется на 11 млрд руб. увечить расходы региональной казны, которые составят 268,4 млрд. Дополнительные средства будут направлены на мероприятия национальных проектов, поручения губернатора Евгения Куйвашева и подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

"Мы заводим в бюджет остатки средств, появившихся в региональной казне в конце прошлого года. Это дотации из федерального бюджета, ассигнования дорожного фонда и собственные переходящие остатки", - пояснила Галина Кулаченко.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Евгений Куйвашев распорядился начать подготовку к празднованию 100-летия свердловского Минфина.