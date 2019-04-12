В Чайковском ожидают введения режима ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе

В Чайковском уже несколько дней ведутся ремонтные работы на участке канализационного коллектора в микрорайоне Завьялово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

10 апреля над канализационным коллектором образовался провал. Это и стало причиной аварии. В тот же день "Водоканал" незамедлительно начал ремонтные работы, которые продолжаются по сей день. Временно снижено давление при подаче воды в микрорайоне "Заря-1", "Завокзальный" и "Завьяловский" по улице 40 лет Октября. Возможно снижение напора воды на пос. Прикамский и промзоне "Сутузово".

"Руководством администрации города осуществляется оперативное управление ситуацией, оценка возможных рисков и последствий. Для быстрого и качественного решения возникшей ситуации была созвана комиссия с участием коммунальных служб, надзорных органов и специалистов мэрии. Чтобы уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду и обеспечить безопасность при проведении ремонтных работ комиссия приняла решение снизить давление при подаче воды в водопроводных сетях указанных выше микрорайонов", - сообщили в мэрии.

Между тем, местное издание "Чайковские новости", не исключает, что в городе могут ввести режим ЧС. По данным источника портала, три километра асбестоцементной трубы коллектора со 100% износом разрушились при попытке устранить один порыв. Сейчас комиссия по ЧС пытается найти решение проблемы. Для замены трубы потребуется полностью отключить воду и закрыть канализацию.

Как сообщают местные власти, "Водоканалу" необходимо заменить полтора километра асбестоцементной канализационной трубы на пластиковую. Работы ведутся ежедневно с 8.00 и до 20.00. Чтобы стоимость работ была дешевле, принято решение прокладывать коммуникацию открытым способом. Траншею копать будут два экскаватора с двух сторон навстречу друг другу. Главная сложность заключается в необходимости купить большой объем пластиковой трубы диаметром в 500 миллиметров. Первая партия материала поступит уже сегодня. Завершить работы планируют к первой половине мая.

Отметим, что на время ремонтных работ в городе закрыт для движения участок автодороги по ул. 40 Лет Октября в границах от пересечения с ул. Завьялова до пересечения с ул. Меридианная.