12 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО

СКР предложил ввести альтернативное лишению свободы наказание за врачебные ошибки

СКР предложил проработать вопрос о введении за врачебные ошибки наказания, альтернативного лишению свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Такая идея прозвучала на совместной рабочей группе с Национальной медицинской палатой.

"В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, рабочей группой рассматривается при разработке законодательных инициатив целесообразность отказа от введения уголовной ответственности за причинение вреда плоду человека.

Представители отраслевого сообщества также выразили мнение, что при расследовании происшествий, связанных с оказанием медицинской помощи, не следует использовать термин "ятрогения", поскольку он не отражает суть преступлений в сфере здравоохранения.

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СКР предложил ввести альтернативное лишению свободы наказание за врачебные ошибки

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Теги: СКР, медицина, врач, ошибка, наказание



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