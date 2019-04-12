"Позорно ворвался в эфир без приглашения". Телеканал "1+1" подает в суд на Порошенко

Украинский телеканал "1+1" подаст в суд на действующего президента страны Петра Порошенко после того, как он без приглашения заявился в телеэфир и устроил словесную перепалку со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским. Об этом написал в Facebook генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко.

Как сообщало Накануне.RU, вечером 11 апреля Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" и призвал Зеленского начать с ним дебаты в студии. Зеленский вышел на связь по телефону и сказал, что уже направляется во Францию, а дебаты состоятся 19 апреля.

Ткаченко подчеркнул, что Порошенко никто на эфир не приглашал.

"Вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель администрации президента Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины - и выходит сам президент. Как понимаете, при его виде и охранников управления госохраны - все в шоке. Его впускают в студию. А что делать? Статус президента никто не отменял", - рассказал Ткаченко.

Он добавил, что программа "Право на власть" постоянно приглашала Порошенко, но он не приходил, а в этот раз "позорно ворвался в эфир частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирался уходить".

Один из ведущих программы Сергей Иванов также признался, что появление Порошенко стало абсолютной неожиданностью. Порошенко же заявил, что пришел, чтобы в течение 40 минут ответить на все вопросы.

Неожиданный ход Порошенко можно объяснить его желанием показать, что он явился в телеэфир, но Зеленский уклонился от дебатов. СМИ сообщают, что на закрытой встрече со своей фракцией 8 апреля Порошенко заявил, что собирается вынуждать Зеленского на ошибки по вопросу дебатов или сдачи анализов. Однако вряд ли предпринятый шаг олигарха стал удачным.

Напомним, Порошенко ранее заявил, что ждет Зеленского для дебатов на стадионе "Олимпийский" 14 апреля в 14 часов 14 минут. Зеленский настаивает на дебатах 19 апреля там же. При этом, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - только 24%.