День не нашей космонавтики. Илон Маск испытал новую сверхтяжелую ракету в реальном запуске

Американский производитель космической техники SpaceX вывел спутник Arabsat-6A в космос с помощью новой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

По сообщению на сайте компании, ракета отправилась в свой первый полет с пускового комплекса 39A на космодроме Кеннеди НАСА во Флориде. Спутник был развернут примерно через 34 минуты после взлета.

После отделения ракеты-носителя два боковых ускорителя Falcon Heavy приземлились в посадочных зонах 1 и 2 SpaceX (LZ-1 и LZ-2) на военно-воздушной базе Кейп-Канаверал во Флориде. Центральная часть Falcon Heavy приземлилась на корабле "Конечно, я все еще люблю тебя", который находился в Атлантическом океане.

Ранее Falcon Heavy уже поднималась для пробного запуска. Тогда она доставила в космос автомобиль Tesla Roadster. За рулем машины находился одетый в скафандр манекен, рядом с рулем можно было заметить "Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике" с знакомой надписью Don't panic!"

Falcon Heavy - ракета-носитель сверхтяжёлого класса с возможностью повторного использования первой ступени, спроектированная и произведённая компанией SpaceX. Разработана на основе Falcon 9 и использует её существенно видоизменённую первую ступень в качестве центрального блока (I ступени), а также две дополнительные модифицированные первые ступени Falcon 9 в качестве боковых ускорителей.

На момент первого запуска — самая грузоподъёмная, мощная и тяжёлая ракета-носитель из находящихся в эксплуатации. Также Falcon Heavy принадлежит абсолютный рекорд по числу маршевых двигателей (28, в том числе 27 одновременно работающих) среди успешно летавших ракет-носителей.