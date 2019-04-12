В Екатеринбурге толпа подростков зашла в трамвай и избила сверстника на глазах у пассажиров

В Екатеринбурге несколько подростков избили сверстника в трамвае. Сейчас их ищет полиция.

Сообщения об инциденте появились в городских СМИ. Известно, что все случилось вечером 11 апреля: в одном из трамваев группа ребят накинулась на своего сверстника и начала избивать. Когда в ситуацию вмешались пассажиры, агрессоры покинули вагон. У пострадавшего ребенка оказалось разбито лицо.

В УМВД России по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что в полицию по данному факту сообщений не поступало.

"Однако в настоящее время сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции №9 проводят проверку. Данная информация изучается", - сообщили в ведомстве.