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Политика

В Архангельске "берут" всех: журналистов, активистов и адвокатов

Суды в Архангельске определились со штрафами для всех участников несанкционированного шествия и митинга, который прошел в городе 7 апреля. Размер штрафов варьируется в основном в пределах 15-16 тыс. руб., некоторым задержанным активистам также присуждены обязательные работы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Юрию Чеснокову назначены обязательные работы на срок 90 часов за организацию демонстрации и штраф в размере 16 тыс. руб. за организацию митинга 7 апреля. Напомним, что всё воскресенье Юрий Евгеньевич отбывал административный арест в спецприёмнике на Белой Горе. Ранее были назначены штрафы Евгению Балашову (16 тыс. руб. за участие в демонстрации и 15 тыс. руб. за участие в митинге), Олегу Боровикову (по 12 тыс. руб. за участие в демонстрации и митинге), а Валерию Шептухину — обязательные работы (по 100 часов за каждое мероприятие)", - сообщается на странице активистов в соцсетях.

Юрий Чесноков после событий 7 апреля принес в приемную Владимира Путина в Архангельске петицию с требованием отставки губернатора области Игоря Орлова, который ранее назвал протестующих "шелупонью".

Буквально сегодня, 12 апреля, стало известно о задержании силовиками юриста Оксаны Владыки, которая представляла интересы осужденных, прямо на выходе из здания Октябрьского суда. В настоящий момент Владыка доставлена в отделение полиции.

Мы писали, что в связи с действиями силовиков и судебных органов протест выразил Архангельский медиа-клуб, указавший на незаконность задержания журналистов Дмитрия Секушина и Евгения Богучарского, которые на митинге выполняли свои профессиональные обязанности.

Задержание Секушина при этом произошло даже не самом мероприятии, которое не было согласовано властями, а в поезде, по пути на… Арктический форум в Санкт-Петербурге. Секушину и Богучарскому также выписаны ранее штрафы, первому – 200 тыс. руб., второму – 15 тыс.

Активисты в Архангельске объявили о бессрочной протестной акции против планов строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес, идет сбор пожертвований на уплату выписанных штрафов. Всего таким образом было наказано более 10 человек. Одновременно на площадке строительства полигона в Шиесе развернут временный лагерь, активисты и просто неравнодушные архангелогородцы наблюдают за ходом работ.

При этом стало известно, что на днях журналисты немецкой телевизионной компании "Deutsche Welle" подготовили и показали в Германии большой репортаж по событиям 7 апреля в Архангельске.

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В Архангельске "берут" всех: журналистов, активистов и адвокатов

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Теги: Евгений Богучарский, Дмитрий Секушин, Оксана Владыка, Игорь Орлов, Шиес, митинги



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