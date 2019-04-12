В Улан-Удэ местному жителю запретили бывать в ресторанах и кафе

Управление МВД РФ по Улан-Удэ обратилась в суд, чтобы наложить на местного жителя административное наказание в виде запрета на пребывание в ресторанах и кафе, в которых подают алкоголь. Таким образом правоохранительные органы решили предотвратить совершение новых преступлений.

Полиция Улан-Удэ обратилась в Железнодорожный суд города с иском в отношении местного жителя. Молодой человек неоднократно нарушал закон, так что за ним был установлен административный надзор на три года. За это время он был обязан один раз посетить органы внутренних дел. Однако в связи с новыми нарушениями количество посещений УМВД выросло до 4 раз в месяц, пишет Федералпресс.

Поэтому правоохранительные органы были вынуждены обратиться в суд с просьбой установить дополнительные ограничения. По мнению представителей МВД, на ответчика подобные меры должны повлиять положительно. Решение уже вступило в законную силу.