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Контрагенты прикамского "Ремпутьмаша" массово взыскивают многомиллионые долги

Контрагенты Верещагинского ПРМЗ "Ремпутьмаш", на котором ранее прошли сокращения из-за переноса производственной площадки, обращаются в суды для взыскания долгов с предприятия. Суммы исковых требований варьируются от 1,5 до 4 млн руб., однако предприятие работает почти без прибыли и с выплатой долга могут возникнуть проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.
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В апреле с исками к "Ремпутьмашу" в Арбитражный суд Пермского края обратились ЗАО "Бурлак" и строительная группа "АСД". Сумма требований - 2,9 и 3,8 млн руб. Свыше 3 млн руб. я предприятия требует подольский "Электромаш", суд уже принял иск, дело назначено к судебному разбирательству на май.

В списке контрагентов предприятия, также обративших в суд, пермская "Авангард-Спецодежда" (1,5 млн руб.), МТД "Красный треугольник" (4,2 млн руб.). В апреле суд удовлетворил иск компании "Про-Офис" и постановил взыскать 1,6 млн руб. Всего в производстве судов находится 19 активных дел, по которым "Ремпутьмаш" выступает в качестве ответчика, общая сумма исковых требований - 33 млн руб.

"Ремпутьмаш", напомним, в прошлом году закрыл производственную площадку в центре Перми, на заводе им. Шпагина, территорию которого власти преобразуют в культурный кластер. Основное производство разместилось в Верещагино, туда же были переведены некоторые сотрудники. Процесс поиска вакансий для сокращенных работников не завершился.

Получить оперативный комментарий относительно судов с контрагентами на предприятии не удалось. Между тем по данным ИАС Seldon.Basis, год от года прибыль "Ремпутьмаша" сокращается: если в 2015 г. завод получил прибыль в 49,5 млн руб., то по итогам 2017 г. его доход от работы сократился до 164 тыс. руб.

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Контрагенты прикамского "Ремпутьмаша" массово взыскивают многомиллионые долги

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Теги: Ремпутьмаш, Верещагино, ПРМЗ,



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