Против "спартаковца" Аяза Гулиева возбуждено дело после конфликта на дороге

Против футболиста московского "Спартака" Аяза Гулиева возбуждено дело.

Ранее стало известно о дорожном конфликте Гулиева с пешеходом: мужчина помешал "Мерседесу" спортсмена проехать на запрещающий сигнал светофора и был избит. В столичном клубе уже пообещали строго наказать Гулиева.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Москве, 10 апреля около 10 часов 30 минут поступил сигнал о конфликте между водителем и пешеходом на Краснопрудной улице. Его участники были доставлены в территориальный отдел полиции. Там пешеход написал заявление, что никаких претензий к водителю он не имеет.

"В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.12 КоАП РФ", - добавили в ведомстве.

Санкция данной статьи (Проезд на запрещающий сигнал светофора) влечет наложение административного штрафа.

Напомним, сам Гулиев уже покаялся и попросил прощения у болельщиков за данный инцидент.