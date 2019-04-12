ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Аспект", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

По мнению ЦБ, банк допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, руководство "Аспекта" проводило сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также нарушало федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

"Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком "Аспект" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - говорится в сообщении.

В кредитную организацию назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

"Аспект" занимал 343 место в банковской системе России и являлся участником системы страхования вкладов. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 26 апреля 2019 года, сообщили Накануне.RU в АСВ.