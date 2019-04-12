У Зеленского назвали Россию "страной-оккупантом"

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Харебин хитро высказался в "поддержку" русского языка. В Facebook он написал, что "Украина имеет собственные права на русский язык", так как в стране есть "украино- и русскоговорящие украинцы", но разделяет их "страна-оккупант".

Отметим, что в текущем году Харебин стал членом команды Зеленского, а также экспертом по вопросам информационной и языковой политики и по общеполитическим вопросам. Его позиция является традиционно лицемерной для украинских властей по вопросу русского языка.

Однако даже это не понравилось депутату Рады Николаю Княжицкому, который заявил, что Харебин "выступает против державной мовы".

Примечательно, что рейтинг Зеленского наибольший в юго-восточных областях, и в случае его победы их может ждать неприятный сюрприз. Сам Зеленский практически не высказывается по важным вопросам.

Напомним, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала отправить Зеленского в тюрьму за то, что он говорит по-русски.