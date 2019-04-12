В Новоуральске объявили конкурс на нового главу. "Старый" ушел в отставку после коррупционного скандала с питанием школьников

Исполнять обязанности мэра Новоуральска будет заместитель главы администрации по стратегическому развитию и инвестициям Владимир Цветов. Предыдущий градоначальник закрытого города Александр Баранов покинул пост "по собственному желанию" - 3 апреля он написал заявление о сложении полномочий. Дума города назвала последним днем "отработки" для мэра 11 апреля.

На прошедшем накануне внеочередном заседании думы города было принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы горокруга. В конкурсной комиссии будут заседать три депутата, и кроме того, в соответствии с законом о ЗАТО, своих представителей направят ГК "Росатом" и губернатор Свердловской области. Документы от кандидатов будут приниматься до 7 мая, говорится в приложении к решению думы об объявлении конкурса, опубликованному на сайте органа. Первый этап конкурса пройдет 14 июня 2019 года.

Добавим, что причиной отставки Баранова, по данным местных СМИ, стали результаты проверки, которую провело управление ФАС по представлению главка ФСБ в регионе. "Региональное управление ФСБ обратилось в антимонопольную службу с заявлением, в котором говорилось, что в течение двух лет, с 2015 по 2017 гг., закупки на поставку питания проводились неконкурентными способами. Учредители компаний, выигравших тендеры, находятся в родственной связи с главой города, - пишет Деловой квартал.

Новоуральск - закрытый город с населением около 81 тыс. человек. Ведущее предприятие — ПАО "Уральский электрохимический комбинат", производящее изотопы урана. На его долю приходится 49% всех российских обогатительных мощностей. Комбинат занимается разработкой и производством приборов и систем управления технологическими процессами в атомной промышленности, выпускает стандартные образцы изотопного состава урана, аккумуляторы для различных видов космических аппаратов, самолётов и вертолётов, электрохимические генераторы тока для энергоустановок космических аппаратов и подводных лодок, фильтры тонкой очистки и стерилизации газов.

По периметру город обнесён забором с колючей проволокой. Сельские населённые пункты, входящие в состав административно-территориальной единицы ЗАТО г. Новоуральск, находятся за пределами контролируемой зоны и открыты для въезда.