Как ювелиры из "Ростеха" свою "каменную" арифметику изобрели

Судя по недавнему громкому заявлению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, многим предприятиям, подконтрольным "Роскосмосу" и "Ростеху", стоит готовиться к серьезным проверкам людей в погонах. Выступая с докладом в Совете Федерации, генпрокурор сообщил, что на предприятиях этих госкорпораций похищено более 1,6 млрд руб.

"Роскосмос" и "Ростех" имеют сразу несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Но особенно любопытна в свете высказываний генерального прокурора ситуация на АО "Мариинский прииск" (принадлежит "Ростеху"). Если название "Мариинский прииск" мало известно на Среднем Урале, то Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение, которое как раз и разрабатывает дочка "Ростеха", - известно всем.

И не только уникальными добываемыми камнями. А и криминальными новостями.

Например, в октябре 2017 года многие СМИ Свердловской области рассказали об истории с сотрудниками службы безопасности Изумрудоизвлекательной фабрики (на тот момент это было так называемое обособленное подразделение Калининградского янтарного завода). Безопасники просто приходили в рудоразборный цех, выбирали наиболее ценные камешки, клали их в карман и убывали по своим неотложным делам "обеспечения безопасности". Все эти манипуляции сотрудники, обязанные вообще-то обеспечивать безопасность добычи камней, проводили прямо на глазах рудоразборщиц и охранников. Поднятая шумиха в прессе немного остудила любителей камней, сотрудники службы безопасности перестали хотя бы осуществлять свои походы за камнями в рудоразборный зал. Как сообщали СМИ, руководил тогда предприятием Евгений Василевский. Теперь он – директор созданного в феврале 2018 года на базе Малышевского рудника предприятия АО "Мариинский прииск" (компания находятся в структуре "Ростеха").

Кстати, публичный скандал с "безопасниками", которые так любили положить мимоходом драгоценный камешек в карман, почти совпал по времени с громким судебным процессом над двумя свердловчанами, которых задержали оперативники ОБОП при попытке продать гигантский изумруд. И, что любопытно, этот "гигант" уральского происхождения вовсе не был единственным. "За время операции полицейским были продемонстрированы десятки фотографий камней, буквально ведрами складируемые у продавцов. Стороны договорились о продаже одного камня массой 1,2 кг", – писал тогда "Коммерсантъ". А изъятый изумруд был оценен специалистами в 2,2 млн руб.

Изумруд, который пытались сбыть Шахверанов и Бирюков, добыт как раз на Малышевском месторождении, считают эксперты. А вот как он оказался в руках граждан-продавцов – весьма интересно понять. Ведь добытые ценные камни должны сдаваться в гранильное отделение АО "Мариинский прииск", так как тут находится Гохран (ФКУ "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов РФ").

Именно Гохрану принадлежит "право первой ночи", то есть, преимущественное право покупки редких камней. Гохран – структура весьма влиятельная, в минфине его куратором является директор департамента госрегулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней Александр Ахполов. Для широкой публики человек малоизвестный. Чего не скажешь о так называемых "компроматных" интернет-ресурсах. Там о нем пишут много и нелицеприятно. Но что из опубликованного правдиво – вопрос, конечно, открытый.

Также остается пока открытым и вопрос о том, как же все-таки изумруды и александриты попадают на "черный" рынок, минуя Гохран России и Уральскую Государственную инспекцию пробирного надзора? Вроде бы право реализации изумрудов и александритов с Малышевского месторождения есть лишь у узкого круга компаний. Тогда как же так получается, что некие граждане пытаются сбыть весьма интересные драгоценные камни? Где же они их и как добывают?

А фактов, подтверждающих, что камни неведомым образом оказываются в руках подозрительных граждан, хватает. Например, в 2016 году в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга на скамье подсудимых оказались трое свердловчан, которых обвиняли в незаконном обороте природных драгоценных камней – изумрудов и александритов на общую сумму более 1,5 млн руб. В 2015 году тем же судом был вынесен приговор двум гражданам, которых признали виновными в незаконном обороте 46 природных камней–изумрудов.

Уже в январе этого года суд признал граждан Николая Бирюкова и Ельмара Шахверанова виновными в незаконном обороте драгоценных камней. Бирюкова приговорили к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Шахверанова — к одному году и десяти месяцам. Приговор был обжалован, однако 11 апреля решение оставлено в силе.

Кому доверено "каменное" право?

Факт, что некие граждане загадочным путем оказываются владельцами драгоценных камней – очевиден. Тогда стоит, наверное, присмотреться к тем фирмам, которые официально имеют право выкупать добытые на Малышевском месторождении камни.

Вот, например, некая московская "ОООшка" - ООО "Лазурит Д". Если посмотреть на сайт фирмы, то увидим утверждение, что с 2013 года это юридическое лицо является единственным официальным поставщиком натуральных уральских изумрудов и александритов. Правда, эксклюзивность права явно под вопросом. Потому что, например, другая московская ювелирная сеть "Кристалл мечты" (компания Ю.Пузыревой, ООО Московский ювелирный завод "Якутские бриллианты") тоже утверждает, что закупает камни с Малышевского месторождения. Что касается "Лазурит- Д", то эта компания, кстати, является постоянным клиентом "Алросы", работает с Гохраном. И при этом в 2014 году оказалась уличенной в налоговых нарушениях, связанных с НДС и налогом на прибыль. Еще любопытный факт. ООО "Лазурит Д" в 2015 году пыталась вывезти александриты природные ограненные в количестве 47 шт., весом 121,42 карата в Гонконг. Согласно декларации, покупателем числилась компания "Раду Венчурз Лимитед" (Кипр), грузополучателем – компания "J.S.T. Ltd" (Гонконг). Сделку курировало Управление контроля за качеством сортировки, оценки и обращением драгоценных камней Гохрана России. В какой-то момент покупатель отказался от приобретения александритов, и сделка не состоялась.

Уже из приведенных выше фактов можно сделать вывод – что не оскудела, видимо, земля уральская на каменья драгоценные. Но вот ведь, что удивительно – официальные объемы добычи изумрудного сырья на Малышевском месторождении говорят совсем об обратном. Как нам рассказали осведомленные источники, например, за период с марта 2001 год по апрель 2006 года (тогда на месторождении трудился ЗАО "Зелен камень", который в 2009 году признали банкротом, а сменил его ГУП "Калининградский янтарный комбинат"), было переработано 423 тысячи 779 тонн изумруд-содержащей руды. Из этой руды было выработано около 3,4 тонн изумрудного сырья (за 59 месяцев). Получается, что в месяц в среднем – 58,2 килограмма, а в сутки – 2, 649 кг.

В скобках заметим, что стоимость грамма малышевского изумруда на 2011 год составляла около 20 тыс. 735 руб.

Как при таких данных "Зелен камень" сумел обанкротиться – ведомо только профессионалам. Но показатели у ЗАО "Зелен камень" были неплохие.

А вот когда на месторождение пришел ГУП "Калининградский янтарный комбинат" (его обособленное подразделение "Малышево"), отчетные цифры стали падать. Хотя, например, в 2011 году гендиректор янтарного комбината Юрий Мухин корреспонденту "Российской газеты" заявлял, что в 2012-м на руднике добудут 100 тысяч тонн руды, а изумрудов может быть добыто 300-350 килограммов, а к 2018-му вообще все будет отлично - выйдут проектную мощность - 400 тыс. тонн.

Что же по факту? Точных цифр найти оказалось очень сложно. Но по данным наших экспертов, которые, конечно, требуют проверки – в период с 2013 по 2016 годы на Малышевском месторождении добывали около 42-49 тысяч тонн, в 2012 году добыто 71 килограмм изумрудов, в 2014 году 102,2 килограмма, в 2015 – 130,6 кг, в 2016 – 83,6.

Как понимать такую удивительную арифметику – не нам, конечно, решать. Но в голову дилетанта приходят два объяснения: либо руда и камни делятся на официальную и "неофициальную" часть, либо надо ставить под сомнения достоверность данных, предоставляемых с Изумрудоизвлекательной фабрики в Гохран России.

Но в любом случае, разобраться с этой странной "каменной" арифметикой, наверное, должны люди профессиональные и облеченные полномочиями.

Редакция просит считать данную публикацию официальным обращением в Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, Гохран России при Министерстве финансов РФ, Уральскую Государственную инспекцию пробирного надзора ФКУ "Российская Государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ", и, учитывая изложенные доводы, провести проверку по вышеуказанным фактам с целью дать им принципиальную оценку.