"Выясняем причины". В Кургане главврач госпиталя для ветеранов войн уволился, чтобы избежать надзорных проверок

В департаменте здравоохранения Курганской области 12 апреля прошел совет главных врачей учреждений здравоохранения города, передает корреспондент Накануне.RU.

Выступая перед собравшимися, первый заместитель главы депздрава Зауралья Ирина Макарова озвучила информацию по случаям нарушений со стороны медицинских работников. Она отметила, что за последние дни в ведомство поступило два обращения от граждан.

"Было два обращения несвоевременной медицинской помощи. Речь идет об офтальмологии в областном госпитале ветеранов. Второй - в урологии в областной клинической больнице. Сейчас эти инциденты взяты на контроль, мы выясняем причины", - отметила Макарова.

Суть первого инцидента заключается в том, что уже бывший главный врач областного курганского госпиталя для ветеранов войн, который расположен в Рябково, уволился после того, как узнал, что его учреждение ждут тотальные проверки контрольно-надзорных ведомств. В госпитале лечили мужчину, но, как говорится, недолечили.

"У него было что-то с глазом, врачи поставили ему неверный диагноз, у него развился рак. После этого главврач Серков просто сбежал, написал заявление об увольнении, пытаясь уйти от ответственности за врачебную ошибку. Но ведь это его не спасет. Сейчас будет проведена проверка и если вскроется его вина, думаю, что ему придется несладко", - заявил Накануне.RU собственный источник в департаменте здравоохранения региона.

На совете главврачей также выступил руководитель Курганской городской поликлиники №1 Сергей Жуков. По его словам, нередки случаи, когда врачи ошибаются, однако руководство больниц всегда тщательно следит за подобными инцидентами и пытается сделать так, чтобы их количество было сведено к минимуму.

Напомним, в феврале этого года в Курганской области подвели предварительные итоги проверки районных поликлиник и больниц - такое распоряжение дал еще в прошлом году врио губернатора региона Вадим Шумков после того, как к нему начали валом сыпаться жалобы на медицинских работников. Эти жалобы писали пациенты, которые были недовольны качеством предоставляемых медучреждениями услуг.

После проверок информация стала шоком для многих чиновников медицинской сферы, был выявлен целый ряд серьезнейших нарушений и злоупотреблений финансово-хозяйственного характера. В некоторых больницах сотрудники финансово-экономических отделов незаконно начисляли себе премии, из-за этого их вознаграждение порой в 1,5-2 раза превышало зарплату врачей, совмещающих сразу несколько ставок. В кадрах также нашли нарушения - количество работников отделов экономики и бухгалтерий явно избыточно в соотношении к численности медицинского персонала больниц.