12 Апреля 2019
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Общество

Тюменский омбудсмен забил тревогу: в области завелись нечестные юристы, обирающие людей

Уполномоченный по правам человека Тюменской области Сергей Миневцев заявил о волне жалоб на действия юридических контор, которые имеют "сетевые" признаки. Как передает корреспондент Накануне.RU, омбудсмен пожаловался на новую проблему областным депутатам во время своего отчета перед думой.

Миневцев пояснил, что в прошлом году в его службу поступило более 140 жалоб на юридические конторы, которые обещали людям за деньги пересчитать пенсию, добиться получения социальных льгот, получить инвалидность и другие услуги.

При этом, по его подсчету, граждане заплатили юристам более 2 млн рублей, но по итогу никаких успехов не добились. "Это вопиющее безобразие", - подчеркнул Миневцев.
"Людям обещали за крупные суммы денег решить их проблемы, но они не получили результата, за которым пришли. Это злоупотребление правом. Причем речь идет о малообеспеченных группах населения", - посетовал омбудсмен.

По его словам, подобная ситуация сложилась и в соседних регионах и органы государственной власти не могут найти управы на подобные "поборы".

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Тюменский омбудсмен забил тревогу: в области завелись нечестные юристы, обирающие людей

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Теги: юристы, мошенничество



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