Александр Гусев на стадионе "Буран": "Начнем реконструкцию уже в этом году"

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев лично побывал на стадионе «Буран» в Левобережном районе Воронежа и принял ряд решений по его реконструкции, передает корреспондент Накануне.RU. Стадион принадлежал ВАСО до 2014 года, затем авиазавод передал его областному департаменту физической культуры и спорта. Сегодня стадион «Буран» находится в оперативном управлении спортивной школы олимпийского резерва №21.

Руководитель департамента Владимир Кадурин доложил губернатору о необходимости реконструкции спортсооружения. По словам Владимира Кадурина, согласно проекту, на стадионе появятся зал для занятий общефизической подготовкой, площадки для прыжков, метания копья, диска и молота, толкания ядра, многофункциональное поле для игровых видов спорта, современное информационное табло. Подтрибунные помещения и сами трибуны не соответствуют существующим нормам и уже не подлежат ремонту, поэтому их снесут. Но вся инфраструктура будет воссоздана для тех видов спорта, которые были здесь востребованы исторически – футбол, легкая атлетика, тхэквондо, также здесь можно будет заниматься регби. Появится и площадка для ГТО, открытый теннисный корт. На арене будут работать инструкторы-методисты.

Директор школы олимпийского резерва Ирина Дмитриева сообщила, что воспитанники школы чаще тренируются на арене «Факел». "На стадионе «Буран» занимаются регбисты, и, частично, легкоатлеты. Пока здесь нет тех условий, которые позволили бы тренировать спортсменов высокого уровня по легкой атлетике. Мечтаем, чтобы здесь была хорошая база с современными условиями. После реконструкции сможем проводить зональные соревнования, всероссийские и Кубки России. Это сможет стимулировать развитие нашей легкой атлетики, она выйдет на международный уровень", – сообщила губернатору руководитель спортивного учреждения.

Заслушав информацию и осмотрев объект, Александр Гусев озвучил ряд выводов и поручений. "Начнем реконструкцию уже в этом году. Большого объема сделать не сумеем – у нас пока нет финансирования, но сможем провести какую-то часть работы, связанную с демонтажом. Постараемся сделать так, чтобы теми элементами, которые пока еще «живы», жители могли пользоваться – футбольным полем, беговыми дорожками. Общая стоимость всего объекта составит 250 млн рублей, будем искать федеральные деньги. Если даже не найдем таких профильных программ, построим за свои средства, подняв приоритет этого объекта над другими. Так случилось, что стадион построили в апреле 1934 года, и знаменательно, что решение о реконструкции мы принимаем, отмечая 85-летие арены", – заявил губернатор.

Губернатор поставил задачу завершить реконструкцию «Бурана» к сентябрю 2020 года. Кроме того, Александр Гусев подчеркнул, что обновленный стадион должен быть доступен не только для спортсменов, но и для всех желающих: "Будем делать так, чтобы объект был доступен населению. Ворота нужно держать в открытом состоянии. Днем будут тренироваться юные спортсмены, а вечером и в выходные отдадим стадион местным жителям. Должно получиться хорошее спортивное ядро".

В рамках поездки обсуждалась и еще одна смежная тема. Более 10 лет назад на запасном поле «Бурана» построили жилой дом. Глава региона назвал эту ситуацию примером того, как не надо делать: "Кто-то принял решение, что нужно построить дом на месте спортивного объекта. Думаю, больше таких ошибок в Воронеже нельзя допускать. Нам есть куда развивать жилищное строительство, но точно не за счет спортивных объектов".