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Образование В России

"Город образования" с бассейном, кванториумом и кампусом: во что превратится школа "Горки" после ремонта

Основанная Владимиром Лениным школа "Горки" в Московской области к 2021 г. превратится в "Город образования Горки" с тремя учебными корпусами, бассейном, кванториумом, лабораториями, мастерскими, гостиницей для сотрудников и кампусом для учеников. В распоряжение Накануне.RU попала концепция развития средней общеобразовательной школы "Горки", разработанная Министерством просвещения РФ. Однако ответ на главный вопрос документ не дает: вернутся ли в образовательное учреждение "обычные дети", или "Горки" превратятся в элитную школу?
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Концепция развития школы "Горки" приводится в приложении к выписке из протокола январского совещания министра просвещения Ольги Васильевой. Документ "для служебного пользования" подписан директором департамента развития педагогических кадров Марией Хлопотных.

Согласно концепции развития, средняя общеобразовательная школа "Горки" к 2021 г. должна превратиться в федеральный образовательный комплекс "Город образования Горки" на 750 учащихся "с сохранением ряда уникальных объектов, требующих капитального ремонта".

На земельном участке в 16 га появится несколько объектов, связанных переходами: три учебных корпуса, корпус с лабораториями, музыкальными и хореографическими залами, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, медицинский блок, столовая, здание "Кванториума, Интеграриума и Полигона", мастерские, кампус для проживания 350 обучающихся, гостиница для 100 сотрудников школы, зона отдыха, музей, теплица.

школа Горки(2018)|Фото: Дмитрий Марков

Родители учеников школы "Горки" отмечают, что весь комплекс школьного города был рассчитан примерно на 1 тыс. 200 мест. При этом их настораживает не столько уменьшение количества обучающихся, сколько статус будущей школы: остается ли учреждение общеобразовательным или станет "элитным"?

Министерство просвещения до сих пор не дало родителям гарантии того, что после ремонта школа будет доступна для обычных детей из близлежащих населенных пунктов, напомнил член инициативной группы Дмитрий Марков.

"Чиновники Министерства просвещения не хотят давать никаких гарантий и не отвечают на данный вопрос. Крупская создавала эту школу именно для детей окрестных сел и деревень, после войны здесь также учились дети, оставшиеся без родителей. Все учились вместе, никто не был ущемлен. В концепции, которую нам показывали в 2017 г., явно просматривалась сегрегация детей по умственным способностям и материальной обеспеченности их родителей. Мы опасаемся, что после ремонта двери школы будут открыты исключительно для богатых и "одаренных", - сообщил Накануне.RU активист.

Ольга Васильева, школа Горки(2018)|Фото: edu.gov.ru

Отметим, что осенью прошлого года, отвечая на соответствующий вопрос Накануне.RU, пресс-служба Министерства просвещения перечислила типы образовательных организаций: дошкольные, общеобразовательные и профессиональные, - и заключила, что "требования к качеству и ведению образовательной деятельности едины и обязательны для всех школ страны и какая-либо градация в этих вопросах отсутствует".

Напомним, 26 октября 2018 г. Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

Недовольные закрытием школы "Горки" родителей подали коллективные и индивидуальные иски в суды. Они требует признать незаконным решение Министерства просвещения о приостановлении образовательной деятельности школы

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"Город образования" с бассейном, кванториумом и кампусом: во что превратится школа "Горки" после ремонта

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Теги: школа горки, подмосковье, горки ленинские, образование, обучение, министерство просвещения, ольга васильева, ремонт



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